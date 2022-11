SportsFM – Offerta dall’Australia per Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, ormai emarginato dal Manchester United, è pronto per una nuova avventura. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe arrivata un’offerta dall’Australia per l’attaccante. Ad averlo confermato è stato proprio il CEO dell’A-League, Danny Townsend:

“Ronaldo dice di non ricevere amore e rispetto dal Manchester United, ma sicuramente gli daremmo molto amore e rispetto in Australia. Potremmo non essere in grado di competere finanziariamente ma possiamo farlo in altri modi. Ovviamente è un azzardo, ma abbiamo sicuramente una proposta convincente da prendere in considerazione qui in Australia”.

Fonte foto: Flickr.com

