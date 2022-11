La Gazzetta dello Sport – Napoli, idea amichevole di Natale al Maradona.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, il Napoli starebbe pensando di organizzare un’amichevole di Natale al Maradona:

“Dunque, Napoli dovrà spingere il Napoli, che non a caso sta pensando anche ad una amichevole al Maradona di ritorno dalla Turchia per far sentire alla squadra il calore del pubblico.

È già successo poco dopo l’inizio del campionato, avversaria in quella circostanza la Juve Stabia, ed è stato un successone. Inoltre, ha anche portato bene…e quindi l’idea di fare un bis sta prendendo sempre più corpo. Il match si dovrebbe giocare poco prima di Natale”.

