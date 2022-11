Napoli, in Turchia le prime due settimane di dicembre. Ci saranno delle amichevoli

Napoli, le date del ritiro in Turchia

Il Napoli passerà le prime due settimane di dicembre in Turchia, dove si ritroverà ad affrontare una mini preparazione per poi tornare in campo a gennaio. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club azzurro giocherà anche delle gare amichevoli per ritrovare il ritmo partita. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Anche se le date non sono ancora state confermate, a quanto pare la squadra si allenerà in Turchia dal 1° al 13 dicembre e giocherà un paio di amichevoli (si parla del Karagumruk di Pirlo e poi di Fulham e Crystal Palace). Al rientro, possibili altre due partite: una al Maradona e una in trasferta”.

Fonte immagine in evidenza: sscnapoli.it

