VIDEO – Victor Osimhen vince il Globe Soccer Awards: giovane emergente dell’anno

Victor Osimhen vince i Globe Soccer Awards come giovane emergente dell’anno

Globe Soccer Awards 2002 – La rassegna premia ogni anno nelle rispettive categorie il meglio del football internazionale, in campo e anche dietro la scrivania. La novità è che il Napoli, è riuscito a conquistare due “nomination” con Victor Osimhen e Cristiano Giuntoli. Mentre Spalletti era candidato al premio di miglior allenatore, ma non è nella finalissima: a sfidarsi, Guardiola, Mourinho e Ancelotti.

Prima i concorrenti al titolo erano 7, poi con la scrematura la concorrenza è stata ridottaa 3 con Osimhen e Giuntoli in finalissima per aggiudicarsi il titolo:

BEST SPORTING DIRECTOR OF THE YEAR: Michael Edwards/Julian Ward (Liverpool), Cristiano Giuntoli (Napoli), e Frederic Massara/Paolo Maldini (Milan).

POWER HORSE EMERGING PLAYER OF THE YEAR: Gavi, Osimhen e Valverde.

Victor Osimhen trionfa e vince il premio per il giovane emergente dell’anno: in allegato il video dai Globe Soccer Awards gala di oggi, 17 November 2022, a Dubai.

