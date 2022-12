Roma, ancora un infortunio per Pellegrini: la situazione

Il centrocampista e capitano della Roma Lorenzo Pellegrini ha riportato un infortunio alla tibia durante il match contro il Casa Pia.

Lorenzo Pellegrini è stato protagonista di un infortunio durante la sfida tra la Roma ed il Casa Pia. Qualche mese fa il capitano giallorosso aveva riscontrato anche un problema al flessore destro; nella giornata di oggi ci sarebbero controlli più approfonditi per valutare la situazione.

Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“Anche stavolta il capitano è stato costretto a fermarsi per infortunio. Non una lesione, come quella che lo ha bloccato a fine ottobre facendogli saltare le ultime due gare prima della sosta contro Sassuolo e Torino, ma per u problema alla tibia, arrivato per uno scontro di gioco contro un avversario del Casa Pia. Ha provato a rimanere in campo con una vistosa fasciatura alla gamba sinistra, ma poi è stato costretto a dare forfait sentendo ancora molto dolore durante la corsa. Sostituzione, Mourinho lì a sincerarsi, subito negli spogliatoi insieme allo staff medico giallorosso, oggi gli ulteriori controlli con la speranza di scongiurare un lungo infortunio. Nel momento migliore questo stop non ci voleva, Lorenzo spera che possa essere soltanto una contusione.”

