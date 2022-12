Napoli-Lille, Politano recupera e scende in campo

L’attaccante del Napoli Matteo Politano ha recuperato dall’affaticamento muscolare e sarà in campo contro il Lille.

Il Napoli affronterà il Lille nella giornata di domani e tra gli azzurri che scenderanno in campo dovrebbe esserci anche l’attaccante Matteo Politano. Il giocatore non è stato convocato per l’amichevole contro il Villareal andata in scena pochi giorni fa, tuttavia avrebbe recuperato dall’affaticamento muscolare e sarebbe quindi pronto a ritornare a disposizione.

Ecco quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport:

“Spalletti ritrova tre uomini importanti. Ieri a Castel Volturno hanno ripreso gli allenamenti il camerunense Anguissa, il messicano Lozano e l’uruguaiano Oliveira, reduci dalle due settimane di riposo post mondiale. Oggi dovrebbe essere il turno di Kim e Zielisnki: nessuno di loro prenderà parte all’ultima amichevole dell’anno in programma domani sera alle 20 contro il Lille al Maradona. Invece ci sarà Politano, che ha recuperato dall’affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori sabato sera nel test contro gli spagnoli del Villareal.”

Fonte foto: Instagram @matteopolitano16

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Bereszynski sempre più vicino. Si attende l’ok della Sampdoria

Sepe: “Napoli è un’emozione unica, ho un sogno”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Frode su carburanti per 9 mln,un arresto e 112 nel Bolognese