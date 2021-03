Roma-Napoli, probabili formazioni: Gattuso, un cambio rispetto al Milan

Roma-Napoli, probabili formazioni

Roma-Napoli, probabili formazioni – Gattuso sta eliminando gli ultimi dubbi sulla formazione e stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport, per il big match di questa sera all’Olimpico, il tecnico azzurro va verso la conferma di Maksimovic in difesa, preferito al rientrante Manolas. In mediana Fabian e Demme, con Politano, Zielinski e Insigne sulla trequarti. Il ballottaggio in avanti tra Mertens e Osimhen sarà vinto dal belga: squadra che vince non si cambia.

Probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens

