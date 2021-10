Roma-Napoli, Spalletti: “Espulsione incomprensibile, Massa ha frainteso completamente”

Il tecnico degli azzurri è stato espulso dopo il fischio finale

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha commentato la gara tra Roma e Napoli ai microfoni di DAZN nel post partita.

Queste le sue parole:

“Voglio chiarire l’espulsione, sono andato a salutare Massa e gli ho detto che un paio di cose gli sono andate a posto, gli ho detto comunque bravo e lui ha messo insieme il tutto e mi ha buttato fuori, glie l’ho anche spiegato. mi distrugge e mi dispiace la sua scelta, non ho mai protestato ne niente, e pure mi hanno espulso, spero capisca il suo errore. La Roma ha fatto una grande partita, entrambe le squadre l’hanno fatta, si sono equivalse. Le situazioni importanti sono state poche da entrambe le parti. Anguissa? Il ragazzo è un atleta forte, un uomo vero e sa far tutto: attaccare, difendere, giocare nello stretto… ma deve migliorare nella finalizzazione perché lo spazio per il tiro lo trova.

Bisogna andare a provare e spingere forte per creare lo spirito di squadra, l’atteggiamento corretto. La squadra merita di avere questa voglia, per come sono fatti e per come si comportano. A volte non sono tanto convinti quindi gli va dato quell’aiutino in più, ma recepiscono e fanno quello che gli chiedo. Sulla costruzione del gioco si può fare di più, a volte abbiamo avuto Mario Rui a fare il quinto, a volte Di Lorenzo, solo all’ultimo abbiamo scatenato i passaggi dalla trequarti, abbiamo fatto il tentativo.

La gara era difficile, la Roma veniva dalla sconfitta con la Juve e il pubblico spingeva tanto. Cori dei tifosi della Roma? gli ho risposto, erano rivolti a me quindi gli ho detto: “sono io” (ride ndr). Massa? E’ facile capire le mie intenzioni, mi dispiace della sua scelta, gli episodi ci sono stati anche a favore nostro ma la panchina e sempre restata ferma e composta, strano che io sia stato espulso. Difficolta a comunicare con gli arbitri? Dal mio punto di vista no, c’è la possibilità di salutarli e l’ho fatto, Massa ha arbitrato benissimo, poi è chiaro che gli episodi ci potevano stare da entrambe le parti, qualche punizione in più, gli altri hanno protestato più di noi”.

