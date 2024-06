X – Romano: “Il Napoli sta procedendo per Buongiorno, ancora nessuna trattativa”

L’esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha posto l’attenzione sul mercato in entrata del Napoli. Secondo le indiscrezioni, Giovanni Manna starebbe facendo passi in avanti per cercare di portare Alessandro Buongiorno in azzurro.

“Il Napoli sta procedendo nelle trattative per trovare un accordo personale con Alessandro Buongiorno come nuovo difensore centrale. Conte vuole Buongiorno come obiettivo prioritario. Ancora nessuna trattativa tra club e club con il Torino, ma il Napoli ci sta già pensando”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lobotka fa mea culpa: ” In questa stagione avremmo reso un allenatore mediocre anche Guardiola”

Specchia: “Bellanova è il miglior esterno destro italiano, ci pensi Conte”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi