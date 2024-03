Rrahmani: “Abbiamo provato a fare pressing alto ma non bene, perdendo anche molti palloni”

Le parole di Amir Rrahmani a Mediaset

Uscite a testa alta?

“Sì usciamo a testa alta, perché abbiamo giocato a viso aperto prendendoci i rischi. Potevamo fare meglio sul 2-1 perché contro le squadre forti paghi se sbagli le occasioni”.

In avvio gara eravate in difficoltà

“Abbiamo provato a fare pressing alto ma non lo abbiamo fatto bene, perdendo anche molti palloni”.

Siete mancati sotto porta?

“Abbiamo creato molto, per quello devi fare gol quando ne hai l’occasione contro le squadre forti, altrimenti subisci”.

