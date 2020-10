SALERNITANA-NAPOLI: Il talentuoso Vilardi porta gli azzurri alla vittoria

Salernitana-Napoli: che gara di Vilardi!

Mario Vilardi, gioiello dell’Under 16 del Napoli, già conosciuto per una magnifica stagione in categoria U15, oggi ha mostrato ancora il suo enorme talento contro la Salernitana, con be due gol realizzati durante i 90 minuti di gioco.

La gara disputata al C.S. “Vincenzo Volpe di Salerno” alle ore 13:00 valida per il campionato Under 16 A-B (girone C), ha visto scendere in campo il Napoli Under 16 di mister Bevilacqua e la Salernitana.

Al decimo minuto il Napoli va in vantaggio grazie alla rete di Mario Vilardi, la Salernitana risponde dopo non molto con il gol dell’Ex con Cozzolino. Finisce il primo tempo con il risultato di 1 ad 1, nonostante il tentativo di Attanasio che colpisce il palo.

Nella ripresa, nonostante l’ottima prestazione degli azzurrini il gol arriva al 43′ passando in vantaggio con la rete di Solmonte; si rende pericoloso ancora Cozzolino che spreca due occasioni per il pareggio. Chiude definitivamente la partita Vilardi, segnando il gol del 3 a 1 per la squadra di mister Bevilacqua.

