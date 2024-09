Tuttomercatoweb.com – Santacroce: “Quello che darà più peso sarà Lukaku. Meret? Bravissimo a tenere duro”

Fabiano Santacroce, ex giocatore del Napoli, è intervenuto in diretta: “È stata una grandissima campagna acquisti, il presidente non ci ha mai abituato a questo. Dispiace solo Lukaku sia stato preso tardi, ma i giocatori arrivati sono tutti di ottimo livello”.

Qual è l’acquisto che le è piaciuto di più?

“Difficile dirlo, ma penso Buongiorno perché è giovane, italiano e bravo. Quello che darà più peso però sarà sicuramente Lukaku, già lo ha fatto vedere nei primi minuti in cui è stato in campo”.

Due portieri come Meret e Caprile per un solo posto.

“Mi è piaciuta questa politica, nonostante i vari dubbi che ci sono sempre. A Napoli se un portiere prende gol è un fesso, se fa la parata è fenomeno, vengono sempre tartassati o esaltati, non ci sono vie di mezzo. Meret è stato bravissimo a tenere duro, non ha passato momenti facili, sono molto felice per lui”.

