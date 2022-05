La Gazzetta dello Sport – Sarri, idea Mertens per la Lazio: potrebbe concretizzarsi ad una condizione.

Maurizio Sarri ha deciso già da tempo: Dries Mertens è un suo pupillo e vorrebbe portarlo con lui alla Lazio. Ne parla il quotidiano:

“La soluzione, per adesso, è poco più di un’idea. Ma potrebbe presto diventare qualcosa di molto concreto, specie se col Napoli non dovessero registrarsi passi avanti per il nuovo contratto.

Secondo la rosea al belga potrebbe essere offerto un biennale con ingaggio da 1,5 milioni circa: “Lui e la moglie Kat sono stati spesso da turisti nella capitale in questi anni. Ne apprezzano la bellezza e lo stile di vita. Ovviamente sono legatissimi a Napoli, ma – se proprio dovessero cambiare città – un trasferimento a Roma non lo disdegnerebbero affatto”.

