Corriere del Mezzogiorno – Bernardeschi nei pensieri del Napoli: ADL è affascinato dallo scenario.

Aurelio De Laurentiis punta a Federico Bernardeschi. Il patron ritorna sulla vecchia fiamma:

“Non è la prima volta che l’ex Viola finisce nei pensieri azzurri. L’idea è tornata, lo stesso De Laurentiis è affascinato dallo scenario, ne ha parlato venerdì scorso nel summit con Chiavelli, il direttore sportivo Giuntoli e il responsabile dello scouting Maurizio Micheli.

Il patron del Napoli ha avuto anche un pensiero che coinvolge l’aspetto tattico, lo immagina un nome spendibile non solo sulle corsie esterne dell’attacco in caso di uscite, ma anche nella zona centrale, tra le linee o addirittura come «falso nueve», con una soluzione più atipica per la carriera di Bernardeschi”.

