Sarri, Napoli ormai è un ricordo lontano:”Innamorato dell’ambiente Juve” [VIDEO]

Le parole dell’ex allenatore azzurro

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista attraverso il canale youtube ufficiale dei bianconeri. Alla domanda su cosa l’abbia colpito in modo particolare della sua avventura in bianconero, il tecnico Toscano ha così replicato: “Ci sono due cose che mi hanno colpito: l’amore e l’odio. Siamo circondati dall’amore in tutte le città in cui andiamo, ma anche da odio. Noi siamo quelli ‘favoriti’ dagli arbitri, ma guardi i numeri è parlano chiaro, sono impressionanti. Sono stato fischiato a Napoli io, a Torino i tifosi della Fiorentina hanno insultato mia madre. Questo ti fa capire che odio c’è per questa società, e questo ti porta a innamorarti della tua realtà”.

VIDEO

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Serie A – Napoli, giocatori pronti per il prossimo ritiro

Coronavirus – A Napoli, nessun morto nelle ultime 24 ore

CONTENUTI EXTRA

Marco Maddaloni papà per la terza volta, Romina Giamminelli è incinta