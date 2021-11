Sassuolo-Napoli, statistiche, precedenti e cenni storici

Sassuolo-Napoli, precedenti e statistiche della prossima sfida che aspetta gli azzurri

Sassuolo-Napoli è in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia domani alle ore 20:45, con gli azzurri che sono alla ricerca di punti per confermare il primato in classifica in solitaria.

Le statistiche

Sassuolo e Napoli si sono affrontante per otto volte in Serie A, con il bilancio che pende a favore degli azzurri. Sono infatti 3 le vittorie dei partenopei, con quattro pareggi e una sola sconfitta. Negli ultimi sette incontri il Napoli è rimasto imbattuto, portando via un totale di 13 punti dal Mapei Stadium. Miglior marcatore nelle sfida contro i neroverdi è Lorenzo Insigne, con 5 realizzazioni.

Le ultime sfide

Nell’ultima occasione ci fu un rocambolesco pareggio per 3-3, firmato nel finale su calcio di rigore causato da un fallo di Manolas. La prima volta tra Napoli e Sassuolo fin’ con una vittoria dei padroni di casa per 2-1, macchiando l’esordio di Sarri sulla panchina azzurra. La prima vittoria azzurra in terra emiliana avvenne nel febbraio del 2014, quando grazie ai gol di Dzemaili e Insigne il Napoli si impose per due reti a zero. L’ultima vittoria al Mapei Stadium è datata dicembre 2019, quando con una rete allo scadere di Elmas gli azzurri di Gattuso si imposero per 2-1.

Elio Di Napoli

