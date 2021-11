Dionisi: “Col Napoli dobbiamo avere lo stesso atteggiamento di Milano”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo ha rilasciato in conferenza stampa, alcune dichiarazioni sul pre-partita contro il Napoli di Spalletti.

Le parole di Dionisi sulla preparazione al match contro il Napoli da TMW:

Cosa puoi mettere subito in campo contro un’altra grande, il Napoli, dopo San Siro?

“Vorrei rivedere la stessa attenzione. Abbiamo parlato ieri con la squadra, abbiamo parlato di attenzione, di applicazione, di fase difensiva, delle cose che abbiamo sottolineato perché non sempre ci sono state. Ne siamo consapevoli. Domani dovremo dimostrare di essere cresciuti da questo punto di vista.

Non vedo l’ora di conoscere Spalletti. Ne ho sentito parlare tantissimo, lo apprezzo e lo ammiro per i risultati e per la personalità che ha. Come lui io ho avuto la fortuna di passare da Empoli e sono toscano. Sarà un piacere stringergli la mano, poi giocano fortunatamente i giocatori”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Caso plusvalenze, trema anche il Napoli per l’operazione Osimhen

Ravezzani sulle plusvalenze Juventus: “Fossi in Agnelli sarei preoccupato!”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Caso Luca Morisi, Procura chiederà archiviazione