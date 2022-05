Satin, ex ag. Koulibaly: “Kalidou può andare via in estate”

Secondo l’ex agente del giocatore il suo futuro potrebbe presto portarlo lontano da Napoli

Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, ha parlato a Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”. Nel suo intervento ha parlato del possibile futuro del difensore.

Queste le sue parole:

“Quando Kalidou era al top sono arrivate offerte anche di 80 milioni di euro. Puó darsi che andrà via quest’anno, ma non mi sembra che il Barcellona sia la squadra più ricca per dare uno stipendio di un grande livello. La scelta di puntare sui giovani non è veramente una scelta, non sono riusciti a vendere alcuni giocatori mentre altri li hanno voluti tenere.

Dopo il Covid, con risorse meno importante, è diventata una necessità abbassare il tetto stipendio. Nel caso del Napoli lo abbasserà del 30%. Non so se De Laurentiis si è pentito di non aver accettato le offerte passate per Koulibaly, credo di sì. Aurelio vuole stravincere sempre nelle contrattazioni, essere il boss. Era diventato talmente complicato che in Europa nessuno voleva trattare con lui. Arrivò una situazione dove anche in entrata ha bloccato alcuni giocatori”.

