Corriere dello Sport – Scamacca se parte Osimhen: il Napoli valuta il colpo da 40 milioni.

Questo è quanto riportato dal quotidiano, in caso di addio di Osimhen:

“Il Napoli, però, non dorme mica, non può, e così da un lato lavora agli sviluppi della vicenda-Osi e dall’altro valuta tutti i profili possibili per un’eventuale degna sostituzione.

“L’italiano in copertina, dicevamo, è Scamacca: 23 anni, 195 centimetri, talento e forza a volontà. Da ragazzino gli dicevano che era un predestinato, e in effetti i colpi sfoderati e i 13 gol realizzati in campionato con il Sassuolo hanno confermato la sfrontatezza e il repertorio di un centravanti sul quale scommettere a occhi chiusi. Il valore? L’asta parte da 40 milioni di euro e su di lui ci sono anche le milanesi; con l’Inter che flirta forte del gradimento del giocatore”.

