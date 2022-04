Retroscena Empoli-Napoli: i tifosi rifiutano l’applauso della squadra

La delusione dei tifosi dopo la sconfitta contro l’Empoli era enorme

Massimo Sparnelli ha svelato un retroscena su quanto è accaduto allo stadio Castellani dopo il fischio finale di Empoli-Napoli, nel corso della trasmissione Tifosi Napoletani in onda sulla emittente televisiva campana Tele A.

Queste le sue parole:

“I supporters azzurri presenti a Empoli erano letteralmente furiosi. Hanno seguito la loro squadra del cuore nonostante la folta pioggia e la sconfitta finale è stata una batosta per loro. A Empoli era presente anche mio nipote.

Mi ha riferito che i tifosi del Napoli hanno addirittura rifiutato l’applauso della squadra. Anguissa e Osimhen erano pronti ad applaudire i supporters dei partenopei, ma sono stati invitati ad andare via. Lo stesso Insigne non si è potuto nemmeno avvicinare perché la gente gli ha fatto chiaramente capire anche da lontano di non volere nessuno azzurro”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mino Raiola non è morto: la smentita, dal braccio destro dell’agente

De Laurentiis su Insigne: “L’ho abbracciato e mi è venuta la malinconia”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La ricetta del Pd per intervenire sul prezzo dell’energia