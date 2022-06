Repubblica – Scambio Zielinski-Luis Alberto: operazione complicata, il motivo.

Le voci si infittiscono, Napoli e Lazio a lavoro per un possibile scambio tra Piotr Zielinski e Luis Alberto? L’indiscrezione del quotidiano:

“A proposito di centrocampo, sull’asse Roma- Napoli si parla di un possibile scambio Luis Alberto-Zielinski, con il polacco che avrebbe chiuso il proprio ciclo in azzurro. I tifosi sognano, ma è un’operazione complicatissima. Per età ( lo spagnolo ha due anni in più), differenza d’ingaggio ( Zielinski prende 4,2 milioni netti ora, un trasferimento comporterebbe un cospicuo aumento) e di valutazione (De Laurentiis lo valuta 60 milioni), difficilissimo arrivare a un accordo”.

