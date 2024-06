X – Schira: “Kiwior in uscita dall’Arsenal: ci pensa anche il Napoli”

Secondo il giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, Jakub Kiwior avrebbe espresso il desiderio di voler lasciare l’Arsenal in questa sessione di mercato. Questo è quanto riportato a riguardo: “L’Arsenal chiede 20-25 milioni di euro per venderlo. Juventus, Milan e Napoli hanno mostrato interesse per il difensore centrale polacco“.

