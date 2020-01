Sconcerti: ”Napoli-Inter gara difficile. La squadra di Conte sa difendere e attaccare”

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Mario Sconcerti, giornalista, per parlare di Ibrahimovic, di Napoli – Inter e di altro.

Queste le sue parole:

“Ibrahimovic è sempre stato un personaggio molto particolare ed il Milan è una squadra di mezzi giocatori per cui un giocatore intero come Ibra di certo la scuoterà. Non so che risultati otterrà e se il bomber potrà tornare a correre per la Champions, ma lo escluderei”.