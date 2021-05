Sconcerti sulla corsa Champions: “Calvarese errore astuto, ora è la Juve favorita”

Sconcerti sulla corsa Champions e sulle polemiche di Juventus-Inter

Mario Sconcerti scrive in merito alla corsa Champions e anche sulle polemiche di Juventus-Inter, sulle colonne del Corriere della Sera. Ecco quanto si legge:

Sconcerti sulla corsa Champions

“Ora è la Juve la nuova favorita. La brutta sera del Milan si aggiunge alla brutta sera di Calvarese a Torino e insieme lasciano aperto il quarto posto di Champions. Stupisce nell’arbitraggio di Calvarese soprattutto l’ultimo rigore, molto astuto, ma chiaro, nel senso che non esisteva. Non a mio avviso almeno. Ed è un errore da vecchi campionati, quando non c’era la Var, quando la legittimità al sospetto veniva dalla costanza con cui l’errore finiva sempre a favore dei medesimi. Detto questo la Juve ha sofferto e vinto mentre il Milan non ha giocato”.

