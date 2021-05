Venerato: “Spalletti ha già detto sì al Napoli in caso di Champions ed Europa League”

Venerato svela la decisione di Spalletti e la tattica di ADL sulla scelta del prossimo allenatore

Calciomercato Napoli – Venerato, svela la tattica di ADL sulla scelta del prossimo tecnico e rivela anche la decisione di Spalletti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal. Di seguito le sue dichiarazioni:

Venerato:

“Se Allegri non accettasse il Napoli, De Laurentiis andrà con i piedi di piombo ed un incedere lento. Non sarà una scelta immediata: l’idea del presidente è di avere un vis-a-vis con i profili dei candidati sondati in queste settimane. Spalletti resta al momento il nome più indicato: ha già detto sì al Napoli in caso di Champions ed Europa League”

