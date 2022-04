Kvaratskhelia al Napoli, parla Giovanni Scotto

Giovanni Scotto, esperto di mercato del Roma, ha parlato del colpo Kvaratskhelia, attraverso la sua pagina Facebook. Ecco le sue parole:

“Come altri tesserati di club ucraini e russi (De Zerbi), Kvaratskhelia ha ottenuto lo svincolo dal Rubin per rescissione contrattuale a causa della guerra. Un’occasione per il Napoli, che lo ha preso a parametro zero, pagando solo una commissione al club di origine e agli agenti”.