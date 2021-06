Senesi e i 20mln intrattabili: la strategia di Giuntoli per portarlo a Napoli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport evidenzia le necessità del Napoli in merito all’acquisto di un giocatore nel reparto difensivo, individuato il possibile rinforzo: Marcos Senesi.

Marcos Senesi potrebbe essere uno dei possibili candidati nella lista di ADL.

“La garantirebbe Marcos Senesi, 24 anni, centrale mancino del Feyenoord, che nella stagione conclusa ha sommato 41 presenze e 3 gol. Il difensore argentino ha ricevuto il premio come miglior giocatore del campionato olandese, in merito al suo ruolo. C’è un particolare, che però che potrebbe spingere Giuntoli ad invertire la rossa su Montero: il prezzo del cartellino di Senesi. E’ valutato dal club olandese sui 20 milioni di euro, una cifra che il Napoli non è propenso a spendere.

In più, sembrerebbe che il Feyenoord abbia rinunciato ad un’offerta di 17 milioni di euro da parte di due club spagnoli. Un conclusione, il club non ha alcuna intenzione di scontare la somma, però Giuntoli conta molto sulla volontà del giocatore, il quale avrebbe particolare piacere di giocare allo stadio dedicato a Diego Maradona”.

