ULTIM’ORA – Sentenza, filtra ottimismo dal Napoli. La Procura generale dello Sport definisce illegittima la sentenza Sandulli

Ultimissime calcio Napoli – Sentenza Juve Napoli, Massimo Ugolini, inviato a Roma al CONI, ha parlato del ricorso ai microfoni di Sky Sport:

“Il passaggio più significativo e decisivo della difesa, è il passaggio della Procura generale dello Sport, che ha sottolineato che si è trattato di una situazione assolutamente inedita. Leggo i passaggi salienti: si parla di una vicenda particolare e inedita in un contesto storico particolare, in quei giorni era appena stato cambiato il protocollo e l’UEFA aveva dato nuove indicazioni. Non c’era nulla di male quindi da parte del Napoli a interloquire con le autorità locali: non a sovvertire un protocollo, ma a fare un approfondimento. Legittima secondo l’Avvocato della Procura generale dello sport, l’interlocuzione con le ASL. Ma legittima allo stesso tempo la prima sentenza, quella del Giudice Sportivo Mastrandrea che ha legiferato secondo regolamento: il Napoli non era a Torino. Ma quello che dice la Procura generale dello Sport è che la Corte di Giustizia d’Appello avrebbe fatto il passo più lungo della gamba, è la seconda sentenza quindi ad essere meno legittima: una sentenza che ha di fatto analizzato tutte le prove, oltre i fatti a disposizione della Corte. E’ un punto di vista estremamente importante, secondo la Procura Generale dello Sport è da rivedere la sentenza di Sandulli, mentre era legittima quella di Mastrandrea. Perché si esprime ben oltre i fatti a sua disposizione. Sentenza attesa in serata, filtrava un certo ottimismo da parte dei legali e del Napoli”.

