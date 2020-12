ADL al CONI, botta e risposta con l’inviato di TuttoJuve: “Se ho fiducia? Che domande fa”

ADL al CONI, botta e risposta con l’inviato di TuttoJuve

ADL è arrivato al Coni dove il Collegio di Garanzia è chiamato a decidere sulla mancata disputa di Juventus-Napoli a seguito del ricorso del club azzurro. Prima di entrare in aula, il patron azzurro ha avuto un botta e risposta con l’inviato di TuttoJuve, un battibecco dai toni comunque soft: “Adesso non possiamo parlare perchè non avremmo argomenti da affrontare. Se mi aspetto la sentenza entro stasera? Quello direi di sì”. Poi il botta e risposta con l’inviato di Tuttojuve: “Se ho fiducia? Lei ha fiducia nella vita? Allora che domande fa?”

