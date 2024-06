Tuttosport – Sfida Manna-Giuntoli, Di Lorenzo vuole partire: ci pensa la Juve

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, Giovanni Di Lorenzo sarebbe disposto a lasciare il Napoli. Il capitano, difatti, non appena rilasciate le dichiarazioni del suo agente, sarebbe finito nell’immediato nella lista dei desideri della Juventus, scaturendo un duello a distanza tra Manna e Giuntoli. “Conte ha aspettato, a lungo, pronto a cogliere l’occasione nel caso in cui lo scenario in casa bianconera potesse cambiare, poi ha capito e ha ceduto al pressing di De Laurentiis”.

Non ci sarà solo la suggestione Di Lorenzo, perché le due società potrebbero sfidarsi anche per Lazar Samardzic, vecchio pallino di De Laurentiis. Il Napoli, dunque, non vuole privarsi del suo capitano e la Juve monitora la situazione. Intanto Conte e Oriali cercheranno di convincere il giocatore a restare.

