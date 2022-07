Sfuma la pista Rennes, Napoli vicinissimo a Kim Min-Jae

Dopo l’addio di Koulibaly il Napoli è pronto a portare a termine l’affare

Il Rennes sembra sempre più fuori dai giochi per Kim Min-Jae del Fenerbahce. Tuttomercatoweb riporta che la società francese sembra oramai distante dal sudcoreano, con il Napoli che invece continua a lavorare sui dettagli del contratto per portare quanto prima il difensore in Italia. Gli azzurri potrebbero pagare la clausola entro le prossime 48 ore.

