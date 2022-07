Dybala alla Roma, le delusione social dei tifosi azzurri: “Illusi e delusi”

La reazione dei tifosi del Napoli alla cocente delusione di mercato

Paulo Dybala è un nuovo giocatore della Roma, è ormai fatta e l’annuncio è atteso nelle prossime ore. I tifosi del Napoli, in un’estate che ha visto l’addio di tutti i top, avevano nutrito la speranza che l’ex Juve potesse vestire la maglia azzurra e in queste ore sta crescendo la rabbia verso la società colpevole di essersi fatta scappare un talento come “la Joya” a parametro zero. Sui social impazza l’hashtag “#MaiUnaJoya”, messaggi, video e post si sprecano: “Dovevamo aspettarcelo che non sarebbe arrivato”; “Ci siamo illusi che la società potesse farci un regalo simile”; “Una delusione indescrivibile”.

