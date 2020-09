Simeone guarda in Italia per il post Morata. Idea Dzeko per l’Atletico

Simeone cerca una punta per l’Atletico, occhi su Dzeko ancora in uscita dalla Roma

Il Cholo Simeone ha dato il via libera a Morata,che si è unito alla Juve ed è il nuovo 9 dei bianconeri. L’Atletico era a un passo da Suarez ma il Barcellona non lo libera gratis per una rivale e quindi i “Colchoneros” si guardano intorno e sondano Cavani, ancora svincolato , e Dzeko della Roma

Il futuro di Luis Suarez non è ancora stato scritto. L’attaccante sembrava dover giocare con la maglia della Juventus ma i tempi per ottenere il passaporto italiano non hanno permesso che ciò accadesse. E’ così tornato sotto l’Atletico Madrid che sembrava aver raggiunto un accordo con il Barcellona ma al momento è tutto bloccato.

I Colchoneros hanno lasciato andare Alvaro Morata, direzione Juventus, e necessita di una prima punta per rafforzare il reparto offensivo. Si valutano dunque le alternative all’uruguaiano se la situazione non si dovesse sbloccare: secondo quanto riportato da “Calciomercato.it“, sul taccuino del club capitolino ci sarebbero i nomi di Cavani e di Edin Dzeko.

Il calciatore bosniaco rimasto bloccato a Roma dopo il mancato accordo tra i giallorossi e Milik, che hanno portato la Juve a virare su Alvato Morata.

