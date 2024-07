La Gazzetta dello Sport – Simeone in uscita, la Lazio ci pensa: 15mln per averlo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Giovanni Simeone. L’azzurro da tempo è finito nel mirino della Lazio e il Napoli non nega la cessione:

“La Lazio punta Giovanni Simeone per l’attacco. Lotito sta pensando al centravanti del Napoli per sostituire Immobile. Sul bomber di Torre Annunziata c’è forte il Besiktas che però deve trovare un accordo con la società capitolina per quanto riguarda il cartellino. Il Napoli valuta Simeone sui 15 milioni di euro. La Lazio ci ha fatto un pensiero e sarebbe disposta ad acquistare l’attaccante argentino con la formula di un prestito con obbligo di riscatto”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Kean è un nuovo giocatore della Fiorentina: la nota

Osimhen vorrebbe restare a Napoli: la confessione agli amici

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi