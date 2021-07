Coronavirus, il bollettino nazionale: 5.696 nuovi positivi 15 decessi in 24h

Coronavirus, il bollettino nazionale

In merito all’emergenza Coronavirus in Italia, la Protezione Civile ha diffuso il nuovo bollettino nazionale relativo alle ultime 24 ore. In Italia i nuovi positivi sono 5.696 , mentre ci sono stati 15 decessi. Ecco l’elenco completo dei dati odierni:

Attualmente positivi: 74.161 (+3.851)

Deceduti: 128.010 (+15)

Dimessi/Guariti: 4.128.568 (+1.827)

Ricoverati: 1.868 (+68) di cui in Terapia Intensiva: 183 (-6)

Tamponi: 76.807.058 (+248.472)

Totale casi: 4.330.739 (+5.696, +0,13%)

