Napoli, sondaggio con il Liverpool per Tsimikas

Napoli, Tsimikas nel mirino

Come riportato dalla redazione di Rai Sport, il Napoli è tornato sulle tracce di Konstantinos Tsimikas. Il laterale sinistro di proprietà del Liverppol era già stato seguito dagli azzurri lo scorso anno, quando il greco era all’Olympiakos. I reds non hanno chiuso alla possibile cessione, che potrà avvenire solo a titolo definitivo e non in prestito come richiesto dal Napoli. Nelle prossime settimane Giuntoli farà un nuovo tentativo, cercando di accontentare la richiesta di Spalletti di avere un altro terzino a disposizione.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, Berge vuole il Napoli. Bisogna convincere lo Sheffield a cedere

Basic, accordo con Napoli e Lazio: settimana prossima la scelta

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Assessore Lazio, riconoscere Sputnik o danni a turismo