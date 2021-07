Calciomercato, Berge vuole il Napoli. Bisogna convincere lo Sheffield a cedere

Calciomercato, Berge vuole il Napoli

L’esperto di calciomercato Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha dato gli ultimi aggiornamenti legati al mercato azzurro. Ecco quanto riportato:

“Il Napoli ha avuto nuovi contatti col suo agente che gli ha detto due cose: il giocatore verrebbe volentieri al Napoli ma lo Sheffield lo cede solo a titolo definitivo per 22 milioni trattabili e non in prestito. Lui ha offerte anche da Premier League e Bundesliga”.

