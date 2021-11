Simeone, Napoli-Verona: “Contento per il gol, il nostro segreto è che non molliamo mai”

Il “Cholito” commenta la gara del Maradona

Giovanni Simeone, attaccante de Verona a segno anche stasera allo stadio Maradona, ha commentato ai microfoni di Dazn la gara contro il Napoli, terminata 1-1.

Queste le sue parole:

“Io il primo argentino a segnare al Maradona? Mi fa piacere, il Maradona è uno stadio bellissimo e importante. Sono contento perché abbiamo lasciato tutto sul campo e abbiamo fatto un risultato importante. Contro le big è sempre difficile vincere, mentalmente pensi si aver fatto qualcosa di buono, anche se abbiamo pareggiato sono felice per me e e i compagni. Non molliamo mai, lottiamo sempre, è questi il nostro segreto! Questo è un momento dove andiamo bene e dobbiamo continuare così, senza guardare indietro ma pensando sempre a quello che ci aspetta“.

