Sirigu verso il recupero, il Napoli pensa alla conferma

Salvatore Sirigu, dopo l’infortunio, continua il suo programma di lavoro personalizzato. Secondo le varie indiscrezioni, il portiere sarebbe quasi pronto per ritornare in gruppo, e il rientro è previsto per la prossima settimana a Castel Volturno. I dubbi sulla sua condizione fisica ci sono, ma al momento il Napoli non è propenso ad una sostituzione, o quantomeno la scelta non sarebbe imminente. Tuttavia, i dialoghi con gli altri club, in caso di interesse restano aperti.

