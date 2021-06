Siviglia: occhi su Lozano, il messicano non è incedibile

Il Siviglia fa sul serio: occhi su Hirving Lozano. L’attaccante piace in Europa e il Napoli è in cerca di un colpo che gli faccia fare cassa.

Il volto di Lozano è tra i più quotati in casa Napoli per una cessione che ne possa valere l’addio a livello monetario.

Il Napoli tuttavia cercherà di difendersi dal Siviglia e non solo, per trattenere Lozano a Napoli. L’esterno messicano, dopo un’ottima stagione passata con Gattuso ha attirato a sé diversi club europei. Non è scontato che possa decidere di rimanere a Napoli, piuttosto cercare nuovi stimoli e cambiare aria per avere ancora più spazio. L’edizione odierna de Il Mattino sostiene e rassicura che l’intenzione del Napoli è di trattenere il giocatore in azzurro, considerando i possibili addii di Insigne, Politano e Mertens. Tuttavia è da considerare irrinunciabile la cessione dinnanzi ad offerte valide e significative. Intanto il Siviglia monitora la situazione per sondare il terreno per un eventuale colpo estivo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bargiggia: “Lotito a pranzo con Mastrandrea, la Lega non la prende bene”

Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Lazio, firma e annuncio vicini

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 09 Giugno 2021 a cura di Artemis