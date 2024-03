Sostituto Osimhen: Zirkzee fuori portata per il Napoli

Secondo il giornalista Luca Marchetti l’ingaggio di Joshua Zirkzee sarebbe troppo alto per un eventuale arrivo al Napoli.

Il giornalista Luca Marchetti ha parlato del presunto addio di Victor Osimhen al Napoli, ma anche del suo presunto sostituto.

Di seguito le sue parole nel corso di “Forza Napoli Sempre”, trasmissione in onda sulle frequenze di “Radio Marte”.

“Non so se il Chelsea voglia ancora prendere Osimhen e non so se ci sarà solo il PSG. Quest’ultima è una possibilità concreta anche perché è una squadra che si deve ridisegnare poiché Mbappé ha deciso di non rinnovare. Secondo me c’è il bisogno di costruire una squadra più forte. La partita col Torino di domani sera nasconde qualche insidia come l’intensità dei granata in tutte le partite: il Torino è una squadra che aggredisce a tutto campo e il Napoli deve dimostrare di aver immagazzinato una sorta di solidità difensiva. Non bisogna concedere troppo al Torino perché non sempre trovi l’attaccante che sbaglia. Prevedere se l’anno prossimo il Napoli andrà incontro ad una rivoluzione o ad un semplice aggiustamento dipenderà da molti fattor: allenatore, competizioni che farà. Certo se si pensa alla partenza di Osimhen ci troveremo davanti ad un Napoli rivoluzionato perché bisogna ripensare ad uno stile di gioco. Soprattutto se pensiamo al Napoli di Spalletti. Comunque c’è tempo. Se il Presidente è convinto che Calzona sia l’allenatore della prossima stagione deve cominciare a programmare con lui. Se al contrario ha trovato già il prossimo allenatore cominci a lavorare da adesso con lui, così si possono anche evitare le aste per acquistare i calciatori che il Napoli non riesce a vincere per svariati motivi. Zirkzee è un grande regista offensivo, una prima punta, sa usare bene i piedi ma credo che sia già fuori dai canoni per il Napoli, sia per il costo del cartellino che per l’ingaggio.”