Grassani (avv Napoli) sul taglio degli stipendi: ”Juve esempio da seguire”

Mattia Grassani, avvocato del Napoli, ospite a Rai Radio 1 durante la trasmissione Radio anch’io sport, ha parlato sul coronavirus, sull’emergenza e sulla Juventus che – a parer suo- è un esempio da seguire.

Queste le sue parole:

SULLA JUVENTUS COME ESEMPIO DA SEGUIRE

“La Juventus ha, in senso positivo, preso ‘in contropiede’ gli altri 19 club di Serie A ed io sono assolutamente in sintonia con il presidente federale Gravina, che l’ha definito un esempio da seguire.

La Juventus ha tradotto nei fatti lo stato attuale del sistema calcio, che si può salvare solo con un sacrificio da parte di tutti. O trattando con giocatori e tecnici su base individuale o, e sarebbe meglio, su base sindacale generalizzata.

IN QUESTO MOMENTO CHE I CALCIATORI NON GIOCANO PERCEPISCONO IL 100% DELLO STIPENDIO!

Ma non può essere che in questo momento, in cui non giocano e non si allenano, percepiscano il 100% degli stipendi. Una soluzione condivisa sarebbe la posizione migliore perché significherebbe una presa di coscienza di tutte le componenti, Federazione, Lega e club, per dimostrare concretamente che il problema stipendi è importante”.

GRASSANI SUL MOMENTO DI EMERGENZA CHE VIVE IL CALCIO

“Oggi è una imbarcazione in alto mare, senza timone e senza timoniere. Per condurlo in un porto sicuro serve una riscrittura delle regole. Prima di ripartire bisognerà rivedere non solo il tema degli stipendi, ma tutto il calcio del futuro -riporta il Corriere dello Sport- Quanto accaduto ha posto in evidenza un problema: questo settore sta vivendo troppo alle dipendenze dei diritti televisivi. Il coronavirus ha colto impreparati gli operatori di tutti gli sport”. Conclude Grassani.

