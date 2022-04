Spalletti: “Il mio futuro si chiama Empoli, il resto dopo. Scudetto ci credo. ADL non l’ho sentito”

Conferenza stampa di Luciano Spalletti pre Empoli Napoli

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Napoli. Di seguito le parole del tecnico azzurro:

Spalletti:

Scudetto? Dobbiamo crederci e lo faremo!

Sugli infortunati – Faremo giocare quelli disponibili e vincere con chi abbiamo. Inutile guardarci indietro, sarebbe masochistico. Abbiamo tre portieri, siamo 21. Abbiamo convocato Barba dalla Primavera. Zanoli va valutato. Abbiamo avuto qualche infortunio di troppo e sono situazioni connesse ma non uguali. Pensiamo a chi è disponibili e a fare una buona partita.

Su Demme – Può giocare perchè sta bene e si è allenato bene

De Laurentiis? Non l’ho incontrato ultimamente. E’ passato tempo dall’ultima volta che gli ho parlato. E’ ovvio che i risultati possano aver fatto venire dei dubbi. Il trucco è sentire addosso la fame dell’Empoli, la responsabilità dei tifosi e della situazione che stiamo vivendo.

Deluso o arrabbiato per le ultime due partite? Sono propenso a gurardare al futuro sentendo responsabilità e colpa per quello che è successo.

Sull’atteggiamento – Dobbiamo giocare con la volontà di vincere magari giocando anche un buon calcio. Abbiamo cambiato situazioni tattiche sempre tentando di avere in mano la partita e mangiando campo agli avversari. Mi aspetto di giocare come abbiamo sempre lavorato negli allenamenti.

Il mio futuro si chiama Empoli, e sul resto poi ne parleremo. Queste ultime cinque partite sono importantissime per puntare alla vittoria perchè dobbiamo crederci. Non mi da fastidio che il presidente commenti le mie sostituzioni perchè probabilmente è abituato a farlo, ma è troppo facile commentare i cambi con il senno di poi. Sono io che faccio la formazione e che faccio le scelte. Posso fare bene come sbagliare.

Da Zielinski mi aspetto che ritrovi la sua tranquillità che lo cotraddistingue. Ha classe e qualità che deve mettere in campo, ma ha bisogno di tranquillità per farlo”.

