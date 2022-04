Spalletti dovrà fare a meno di Zanoli: il report, novità su Ospina, Elmas e Lobotka

Spalletti dovrà fare a meno di Zanoli: il report di oggi

Spalletti dovrà fare a meno di Zanoli. Il report sul sito della SSC Napoli, con gli aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori infortunati come Lobotka, Ospina, Elmas e Di Lorenzo.

SSC Napoli: le condizioni di Zanoli, Ospina, Elmas e Lobotka, il report:

Mattinata di lavoro all’SSC Napoli Konami Training Center. La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto lavoro tattico ed esercitazione su calci piazzati. Di Lorenzo ha svolto piscina e palestra. Ospina ha svolto l’intera seduta in gruppo. Elmas ha svolto personalizzato in palestra e in campo. Lobotka terapie e palestra. Ghoulam non ha svolto la seduta per sovraccarico. Zanoli non ha svolto la sessione di allenamento per gastroenterite.

