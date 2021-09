Spalletti: “Leicester-Napoli partita top, non snobbiamo nessuna competizione, Insigne? Potrebbe essere del match”

Il tecnico suona la carica, “Leicester-Napoli è una gara top”

Luciano Spalletti, accompagnato da Andre Anguissa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Leicester-Napoli, match d’esordio in Europa League per gli azzurri.

Queste le sue parole:

Luciano Spalletti:

“L’Europa League può essere un obiettivo stagionale per il Napoli? La cosa fondamentale è essere credibile con i calciatori, noi in estate facciamo due mesi di preparazione per trovare qualcosa e stimolante per i calciatori. Chi entra in campo con la maglia del Napoli deve dare il massimo. Non dobbiamo mai abbassare la qualità di calcio e l’attenzione che dobbiamo avere. La mentalità bisogna costruirla giorno dopo giorno. Massimo rispetto e voglia di andare ad ottenere il risultato più alto in questa competizione. Leicester-Napoli è una partita top, è la bicicletta che sognavamo. Non snobbiamo nulla.

Bisogna stare attenti ad ottimizzare quelli che sono i tempi di recupero per affrontare tre partite in trasferta in pochi giorni. Cambiare qualche forza nuova è sicuramente una soluzione. Per il momento siamo solo all’inizio, ora non siamo ancora nelle condizioni di dover pensare a cambiare quattro o cinque calciatori. Insigne? Lorenzo si è allenato stamattina svolgendo tutto l’allenamento. Se le sensazioni domani mattina saranno buone potrebbe essere della partita. Alla fine ha saltato un solo allenamento di quelli più ritmati, è nelle condizioni di essere scelto nella formazione di partenza. Il

Leicester ha più qualità della Juventus? La nostra vita e professione sarà segnato da questo tipo di partite, vogliamo avere confronti di questo livello. Vogliamo avere partite importanti come avversari contro il Leicester”.

Ha parlato anche Andre Anguissa:

“Le mie aspettative per l’esperienza al Napoli? Sono molto felice di essere qui, tutto è perfetto. Che squadra è il Leicester? Giocano con grande intensità. La differenza principale con il calcio italiano è che è più tattico rispetto a quello inglese”.

