Spalletti – Oltre al danno la beffa: multa di 5000 euro per il tecnico

Oltre al danno la beffa, non solo la tribuna, Luciano Spalletti vittima di un fraintendimento con Massa, dovrà pagare una multa di 5000 euro.

Il Corriere dello Sport torna su un argomento scottante che ha fatto discutere tutti. Luciano Spalletti, espulso per il gesto ironico nei confronti di Massa, a causa di un fraintendimento durante il match Roma-Napoli, sarà costretto ad assistere alla partita dalla tribuna. Tuttavia non è finita qui, perché oltre alla squalifica per una giornata, al Napoli è stata imposta una multa di cinquemila euro per il comportamento dell’allenatore.

Ovviamente la cifra sarà pagata dal tecnico stesso, stando al regolamento interno degli azzurri, ovvero: la multa la paga chi la riceve.

