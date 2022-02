Spalletti: “Osimhen? Oggi ha riposato, verrà valutato domattina”

Il tecnico parla alla vigilia di Barcellona-Napoli

Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport alla vigilia di Barcellona-Napoli in Europa League.

Queste le sue parole:

Osimhen? “Bisogna valutarlo domattina, oggi l’ho lasciato a riposo proprio per dargli la possibilità di recuperare. Ieri ha finito l’allenamento senza avvertire niente, stamani poi non era al top e ho preferito non rischiarlo. Le alternative sono comunque di alto livello”.

Sente la pressione? “Che si chiama Europa League me lo dite voi. Questo livello di partite sono da sogno, ogni volta che ci sto dentro è una sensazione straordinaria ed eccezionale. Cerco di trasferire la calma ai giocatori per giocarsi le carte che hanno a disposizione. Sono d’accordo con Xavi quando dice che siamo due squadre che conoscono il calcio. Abbiamo trovato un cliente scomodo, su questo campo, ma cercheremo di fare la nostra partita senza timore. Abbiamo analizzato le nostre partite, anche quella contro l’Inter, sappiamo cosa dobbiamo fare e lo facciamo. Servirà forse anche qualcosa di più domani ma rincorrere le competizioni ci aiuta a prendere il massimo”.

Siete migliorati tanto “Sì, poi partite come queste possono determinare agli occhi dei nostri tifosi che professionisti siamo. Quando sei così amato e seguito devi regalare dei sogni. Dobbiamo fargli vedere roba tosta dal punto di vista delle scelte in campo, senza aspettare gli altri”.

Mancheranno Politano e Lozano, loro in difesa hanno problemi. Chi ci rimette di più? “Non penso che ci sarà un vantaggio o uno svantaggio, queste due rose sono talmente fornite che l’assenza di un calciatore non può determinare nulla. Chi avrebbe potuto determinare la guarderà dal paradiso, Maradona”.

