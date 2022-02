Tosto: “Berardi a Napoli? La piazza azzurra è in cima ai suoi desideri”

Tosto sul Napoli e Berardi che potrebbe vestire la maglia azzurra

Vittorio Berardi ex terzino azzurro e attualmente intermediario di mercato è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Serve equilibrio al Napoli, è la ricetta fondamentale perchè comprende vari settori: il tifoso azzurro incide molto col suo calore, non si faccia prendere troppo dal momento perchè si sta entrando ora nel rush finale di campionato ed il Napoli ci arriva dopo aver superato le bucce di banana cosiddette, come le sconfitte con Empoli e Spezia, che possono capitare.

Napoli furioso a Cagliari? Sì, come in Europa League. Io sono sicuro che si farà una grande prestazione a Barcellona, a settembre pensavo alla lotta scudetto di Napoli ed Atalanta: la mia consapevolezza cresce perchè il Napoli ha nell’organico dei campioni d’Europa che hanno fame, e ha ancora tanto da dare dopo aver superato i momenti peggiori della stagione.

Berardi a Napoli? Ci sono ottime probabilità, al 90% le strade col Sassuolo si separeranno. Io so per certo che Berardi tra le piazze italiane dove giocherebbe, in cima ha messo il Napoli”

