Barcellona-Napoli, sfida dalle emozioni forti

Barcellona-Napoli: la grande sfida europea

Barcellona-Napoli, non rappresenta una gara tra due rivali storiche, ma rappresenta un incrocio di destini, infatti alle due squadre è legato indissolubilmente il nome di Diego Armando Maradona, quindi la sfida assume una rilevanza dai contorni emozionali. Per le due società la gara di Europa League rappresenta uno spartiacque della stagione. I Blaugrana non avendo più obiettivi di vittoria della Liga ripongono le loro speranze di successo nella conquista del titolo europeo mentre il Napoli di Luciano Spalletti, ancora impegnato per la lotta scudetto, la vittoria contro i catalani rappresenterebbe un volano per un successo europeo che manca ormai da 33 anni.

Mancano poche ore per l’attesissimo match

La sfida si apre al Camp Nou, giovedì 17 febbraio ore 18:45, gli spalti saranno pieni in ogni ordine di posto rendendo l’atmosfera ancora più elettrica ed emozionante. La gara di ritorno al Maradona verrà disputata giovedì 24 febbraio ore 21:00, le due squadre per mentalità dei due tecnici offrono un calcio propositivo ed offensivo, garanzia di assoluto spettacolo, l’attesa è ormai spasmodica, a Napoli non si parla d’altro, in città c’è voglia di vivere delle notti magiche, assaporate più di 30 anni fa dalla squadra capitanata dal grande Pibe de Oro.

I calciatori scalpitano, tutto pronto per una serata di gala

La squadra azzurra a poche ore dalla stimolante sfida può contare su chi è ritornato dalla Coppa d’Africa come Koulibaly e Anguissa, un Osimhen ormai recuperato dall’infortunio dello scorso anno ed un rigenerato Insigne reduce dall’ottima prova disputata contro l’Inter, mentre i catalani non sono più lo spauracchio che negli ultimi anni ha dominato in Spagna e in Europa con la sua stella di prima grandezza, Lionel Messi. Anche se con la cura di mister Xavi e l’inserimento nel mercato invernale di Pierre-Emerick Aubameyang, i Blaugrana stanno dando segnali di ripresa, quindi i presupposti per un’esaltante sfida ci sono tutti, lo dimostra anche il timore che il Barcellona sta avendo nell’affrontare la compagine azzurra.

Vincenzo D’Alessandro