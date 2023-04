Del Genio: “Allegri si difenderà, puntando all’1-0.Un ballottaggio per Spalletti”

Del Genio sulle possibili scelte di Allegri e Spalletti per Juventus-Napoli

Paolo Del Genio è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, parlando della sfida di domani Juventus-Napoli:

Del Genio:

“Sembra che la Juve giochi col Napoli con Milik dal 1’ e con Chiesa alle spalle? La Juve indipendentemente dall’avere una punta e contemporaneamente Chiesa e Di Maria alle spalle, cosa che vediamo spesso, i quinti bianconeri hanno caratteristiche offensive. Credo che Allegri contro il Napoli si metta con tanti uomini sotto palla e difenderà con grande intensità come fa sempre. Tante vittorie sono arrivate giocano in questo modo e vincendo per 1-0. Queste sono le caratteristiche della Juve, con i tanti infortuni la stagione si è messa male ma non così troppo vista la classifica attuale.

Lozano al posto di Politano? Mancando Politano per tre partite non credo che Lozano giochi 270’. In prima battuta potrà giocare in quel ruolo anche Elmas, poi ci sono altre soluzioni. Non so se Spalletti voglia provare in quella posizione Raspasdori o addirittura Zedadka. Credo che partirà titolare Lozano, ma un ballottaggio con Elmas penso sia possibile visto anche che il macedone ha segnato all’andata”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Allegri: “Napoli ha ucciso il campionato. Vogliamo vincere, obiettivo secondo posto”

Dal Messico – Lozano al PSV a fine stagione: Napoli individuato il sostituto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici